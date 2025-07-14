Минниханов открыл двор, благоустроенный по программе «Наш двор», в челнинском поселке

В Набережных Челнах в программу благоустройства «Наш двор» вошла 641 придомовая территория

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в празднике двора в поселке ГЭС в Набережных Челнах по случаю завершения работ по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Очень важно, чтобы обновленные дворы и общественные пространства были наполнены интересными мероприятиями, стали местом общения и досуга горожан, способствовали укреплению добрососедства между жителями, обратил внимание Рустам Минниханов.

В Набережных Челнах в программу благоустройства «Наш двор» вошла 641 придомовая территория. За пять лет реализации программы в городе отремонтировали 493 двора. На 2025 год запланировано благоустройство 79 дворовых территорий.



Рустам Минниханов во время праздника вручил активным жителям Набережных Челнов «Благодарности раиса республики» за содействие в реализации программы «Наш двор».

Ранее сообщалось, что работы по программе «Наш двор» в Бугульминском районе выполнены уже на 52%.

Дарья Сайфиева