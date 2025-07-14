HCLTech опередила прогноз по доходам, сократила прогноз на год

HCLTech, третья по величине IT‑компания Индии, представила результаты за апрель — июнь. Выручка выросла на 8,16% по сравнению с прошлым годом и составила 303,49 млрд рупий (около $3,53 млрд), что немного превысило прогноз аналитиков в 302,92 млрд рупий. Такой рост был обеспечен хорошими результатами в Европе и других регионах мира, кроме ключевых рынков.

Чистая прибыль компании при этом снизилась почти на 9,7% и составила 38,43 млрд рупий. Это снижение отражает влияние тарифной неопределенности в США — главном рынке для индийских IT‑услуг.

HCLTech также пересмотрела свои планы на финансовый 2026 год. Ранее ожидалось, что выручка вырастет на 2—5%, теперь диапазон сужен до 3—5%. Компания отметила снижение объема новых контрактов — до $1,81 млрд против $3 млрд кварталом ранее.

Несмотря на общее улучшение показателей, некоторые сегменты — такие как производство, бионауки, здравоохранение и государственные услуги — показали спад. Это говорит о том, что восстановление спроса пока неравномерно по индустриям.