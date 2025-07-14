Минниханов посетил будущий исламский духовно-просветительский центр в Челнах

В состав комплекса войдет здание мечети и здание мухтасибата

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил ход строительства исламского духовно-просветительского центра в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В состав будущего комплекса войдет здание мечети и здание мухтасибата. Основные строительные работы стартовали еще в 2017 году.

Планируется, что новая мечеть, которая будет носить название «Джамиг», сможет вместить до 4 тысяч верующих. На сегодняшний день завершен монтаж блочной газовой котельной. Смонтирован газопровод котельной, электричество и проложен водопровод. Следующий этап — пусконаладочные работы. В главном корпусе уже установлены все витражи и окна. Продолжаются работы по наружной облицовке фасада мечети.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов поручил поддержать завершение строительства. Сегодня он также посетил православную гимназию, которую строят на территории прихода «Святого Великомученика Георгия Победоносца» в Набережных Челнах.



Дарья Сайфиева