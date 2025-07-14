Рустам Минниханов посетил строящуюся православную гимназию в Набережных Челнах

Проект строительства учебного заведения будут реализовывать в три этапа

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил православную гимназию, которую строят на территории прихода «Святого Великомученика Георгия Победоносца» в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Проект строительства гимназии будут реализовывать в три этапа. На первом планируется построить основной корпус в четыре этажа, а затем приступить к созданию спортзала. После этого начнется строительство третьего здания, в котором планируется актовый зал на 600 посадочных мест.

Рустам Минниханов поручил завершить первый этап строительства к 1 сентября, чтобы гимназия могла принять воспитанников в предстоящем учебном году.

Учредитель будущего образовательного заведения — Казанская епархия Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Учебное заведение будет работать в режиме полного дня с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования.

В основную программу обучения войдут предметы православного компонента по изучению истории и церковно-славянского языка и «Закона Божьего».

Ранее раис Татарстана посетил заброшенный оздоровительный лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе и поручил восстановить его.



Дарья Сайфиева