В Зеленодольске водитель-рецидивист отправится в колонию за повторное пьяное вождение

Фото: Ирина Плотникова

Зеленодольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего уроженца города Радужный Тюменской области, который был признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, имея судимость по аналогичной статье (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как установил суд, инцидент произошел в ночь на 10 января. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки ВАЗ-21101 по улицам Зеленодольска. У дома №2 на улице Фрунзе нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками полиции.



Особую тяжесть совершенному преступлению придает тот факт, что на момент задержания подсудимый уже имел судимость по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за аналогичное деяние и был лишен права управления транспортными средствами на срок 2,5 года. Несмотря на это, он вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Помимо лишения свободы и запрета на вождение, суд принял решение о конфискации автомобиля ВАЗ-21101, на котором было совершено преступление. Транспортное средство будет обращено в доход государства.

Рената Валеева