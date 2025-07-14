На стройплощадке в центре Казани обнаружены древние захоронения и артефакты

На строительной площадке будущего жилого комплекса, расположенного по адресу улица Муштари, дом №14, в историческом центре Казани начались масштабные археологические исследования. Об этом сообщили в самом Комитете Татарстана по ОКН.

В ходе проведения земляных работ специалисты натолкнулись на значимые археологические находки. Среди них — человеческие останки, предварительная оценка возраста которых превышает сто лет. Ученые предполагают, что обнаруженные кости могут принадлежать древним захоронениям, что указывает на возможное наличие некрополя или старинного кладбища на этом участке.

Помимо человеческих останков, были найдены и различные предметы бытового назначения, характерные для прошлых исторических эпох. Эти артефакты могут дать ценную информацию о жизни и деятельности людей, населявших эту территорию столетия назад.

Ранее в Алексеевском районе обнаружили комплекс археологических памятников, включающий два могильника и селище булгарско-золотоордынского периода.

Рената Валеева