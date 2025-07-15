Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +29 градусов

Утром местами возможен туман

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 3—8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина