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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +29 градусов

07:00, 15.07.2025

Утром местами возможен туман

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +29 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 3—8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов, в Казани — от +25 до +27 градусов.

Галия Гарифуллина

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