В Казани изменился порядок оплаты проезда банковской картой

Фото: Динар Фатыхов

Для повышения удобства пассажиров и исключения случайных списаний средств МУП «Метроэлектротранс» внедрило новый порядок оплаты проезда банковской картой за нескольких человек в трамваях и троллейбусах Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

Теперь, если пассажир оплачивает проезд не только за себя, но и за других попутчиков одной банковской картой, при повторном прикладывании карты к валидатору в рамках одного рейса на экране устройства появится специальное окно. Для совершения дополнительной оплаты необходимо будет вручную подтвердить намерение, нажав на кнопку «+ пассажир». После этого карту нужно будет приложить к терминалу второй раз.

Таким образом, одной банковской картой можно будет оплатить проезд максимум за троих человек в рамках одной поездки.

Данная мера введена для того, чтобы избежать нежелательных или случайных списаний с банковских карт пассажиров в течение одной поездки в наземном электрическом транспорте.

Рената Валеева