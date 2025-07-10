В Госдуме предложили запретить передавать долги МФО коллекторам без согласия заемщика

Фото: Артем Дергунов

В Госдуму сегодня внесен законопроект, предлагающий существенно ограничить возможности микрофинансовых организаций (МФО) по передаче просроченных долгов граждан коллекторским агентствам. Об этом пишет «Парламентская газета».



Разработчики законопроекта предлагают запретить МФО уступать права по договору микрозайма профессиональным взыскателям, если сам должник не дал на это своего согласия.

При этом авторы инициативы пояснили, что микрофинансовые компании по-прежнему смогут взыскивать задолженность самостоятельно. Также МФО сохранят возможность привлекать третьих лиц для содействия во взыскании, но только на основании договоров, которые не предполагают передачу прав требования по долгу.

— Такой подход обеспечивает сохранение контроля за процессом со стороны первоначального кредитора и способствует более взвешенному, цивилизованному взаимодействию с заемщиком, — подчеркнули парламентарии, комментируя предложенные изменения.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

С 1 сентября наследники смогут не беспокоиться о штрафах за просрочку по кредитам своих умерших родственников.

Рената Валеева