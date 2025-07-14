Компенсация за отмененные рейсы в России будет производиться авиакомпаниями

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Правительство приняло решение о снижении размера отчислений для туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности. Как сообщается, взносы будут уменьшены на 0,25%, а высвобожденные средства будут направлены, в частности, на возврат денег туристам, которые приобрели путевки в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

— Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее размер таких ежегодных взносов составлял 1% от общей стоимости реализованного турпродукта. Таким образом, новый размер отчислений для туроператоров составит 0,75%.

Помимо изменения ставки, правительство также скорректировало сроки предоставления указанных отчислений.

— Теперь срок уплаты перенесен с 15 июля и 15 октября 2025 года на 15 января 2026 года, — уточняется в сообщении.

В кабмине напомнили, что это не первое снижение взносов для туроператоров в фонд персональной ответственности. Аналогичные меры принимались в 2021 и 2022 годах — тогда причиной таких решений стала угроза распространения коронавирусной инфекции и внешнее санкционное давление.

Рената Валеева