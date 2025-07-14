Пассажиропоток на турмаршрутах вырос почти на 6% в первом полугодии 2025 года
Пассажирские перевозки водным транспортом по речным туристическим маршрутам демонстрируют уверенный рост. По итогам первого полугодия 2025 года количество перевезенных пассажиров превысило 153 тысячи человек, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
— Более 153 000 пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Для сравнения, по данным Росморречфлота, по итогам всего 2024 года водным транспортом в России было перевезено более 12,1 млн человек. Из них почти 450 тысяч пассажиров воспользовались именно речными туристическими маршрутами.
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