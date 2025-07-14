Пассажиропоток на турмаршрутах вырос почти на 6% в первом полугодии 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Пассажирские перевозки водным транспортом по речным туристическим маршрутам демонстрируют уверенный рост. По итогам первого полугодия 2025 года количество перевезенных пассажиров превысило 153 тысячи человек, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

— Более 153 000 пассажиров перевезли водным транспортом по речным туристским маршрутам за первое полугодие 2025 года. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, — говорится в официальном сообщении ведомства.



Для сравнения, по данным Росморречфлота, по итогам всего 2024 года водным транспортом в России было перевезено более 12,1 млн человек. Из них почти 450 тысяч пассажиров воспользовались именно речными туристическими маршрутами.

Рената Валеева