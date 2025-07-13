В Татарстане за сутки произошло семь пожаров

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За минувшие сутки, 13 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана семь раз выезжали на тушение пожаров, из них два — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Кроме того, пожарные 11 раз выезжали по ложным вызовам и три раз взаимодействовали с другими службами. Также 13 раз подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Минувшие сутки не обошлись без происшествий на воде. Пенсионер утонул на Волге в Камско-Устьинском районе Татарстана, выпав из лодки.



Анастасия Фартыгина