Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам заряжаемых автомобилей
Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству регистраций новых заряжаемых автомобилей (EV) в первой половине 2025 года. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По данным эксперта, за первые шесть месяцев 2025 года в России было реализовано почти 17 тысяч новых электрокаров (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV). Этот показатель, однако, оказался на 43% ниже результата аналогичного периода прошлого года.
— В первой половине 2025 года география регистрации новых EV осталась достаточно сконцентрированной. Большинство таких автомобилей находят своих владельцев в крупнейших мегаполисах и регионах с развитой инфраструктурой, — отметил Целиков.
Топ-10 регионов России, где чаще всего регистрируются автомобили с зарядкой, выглядит следующим образом:
- Москва: 36,3%.
- Московская область: 8,9%.
- Санкт-Петербург: 7,7%.
- Краснодарский край: 6%.
- Татарстан: 2,4%.
Таким образом, на долю перечисленных десяти регионов приходится более 70% всех проданных в стране заряжаемых от розетки легковых автомобилей.
В июне 2025 года ввоз новых автомобилей в Россию из-за границы сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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