Татарстан вошел в топ-5 регионов России по продажам заряжаемых автомобилей

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Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству регистраций новых заряжаемых автомобилей (EV) в первой половине 2025 года. Об этом сообщил сооснователь и директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным эксперта, за первые шесть месяцев 2025 года в России было реализовано почти 17 тысяч новых электрокаров (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV). Этот показатель, однако, оказался на 43% ниже результата аналогичного периода прошлого года.



— В первой половине 2025 года география регистрации новых EV осталась достаточно сконцентрированной. Большинство таких автомобилей находят своих владельцев в крупнейших мегаполисах и регионах с развитой инфраструктурой, — отметил Целиков.

Топ-10 регионов России, где чаще всего регистрируются автомобили с зарядкой, выглядит следующим образом:

Москва: 36,3%. Московская область: 8,9%. Санкт-Петербург: 7,7%. Краснодарский край: 6%. Татарстан: 2,4%.

Таким образом, на долю перечисленных десяти регионов приходится более 70% всех проданных в стране заряжаемых от розетки легковых автомобилей.

В июне 2025 года ввоз новых автомобилей в Россию из-за границы сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева