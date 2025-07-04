Импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63% в июне 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В июне 2025 года ввоз новых автомобилей в Россию из-за границы сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты аналитического агентства «Автостат».

За прошлый месяц в страну было импортировано всего 25,8 тысячи новых автомобилей. Лидером по общему объему поставок стала китайская марка Changan, которая оказалась наиболее востребованным брендом. В модельном зачете, по оценке аналитиков, первое место занял Changan Uni-S.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале параллельно отмечает, что накопленные дилерами запасы прошлогодних автомобилей активно сокращаются, но на общих объемах стоков это почти не сказывается.

Интересно, что импорт автомобилей с пробегом вновь превысил ввоз новых машин. В июне в Россию было завезено 39,6 тысячи подержанных авто, и этот показатель, в отличие от новых, вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Среди марок наибольшим спросом пользовалась Toyota, а среди моделей лидером стала Honda Freed.

В период с января по май 2025 года Россия импортировала из Беларуси всего 10,5 тыс. легковых автомобилей, что почти в три раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Рената Валеева