Рейс из Казани в Новосибирск попал в число 16 задержанных

Фото: Максим Платонов

Утренние часы в новосибирском аэропорту Толмачево омрачились массовыми задержками прилетов авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на текущий момент отложено прибытие 16 пассажирских самолетов, а еще два рейса и вовсе отменены. Среди задержанных бортов — и самолет, следующий из Казани.

Как уточняется, задерживаются рейсы из Абакана, Усть-Каменогорска, Мирного, Магадана, Екатеринбурга, два из Иркутска, Барнаула, Кызыла, Горно-Алтайска, два из Сургута, Омска, Певека, Тюмени, а также из Казани. Отменены оказались рейсы из Улан-Удэ и Иркутска.

Причиной сбоев в расписании стали неблагоприятные погодные условия в столице Сибири. По данным Западно-Сибирского УГМС, 14 июля в Новосибирске в первой половине дня прогнозируется местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7—12 м/с, температура воздуха составит +18—20 градусов.

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая расширил свою маршрутную сеть, открыв сегодня новое прямое авиасообщение с популярным египетским курортом Хургада.

Рената Валеева