Яровая предложила снизить порог требований для участников СВО при поступлении на госслужбу

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением проработать вопрос о снижении требований для участников СВО при их поступлении на государственную службу. Об этом она заявила на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.

По словам Яровой, действующие критерии, в частности требования к наличию стажа для прихода на госслужбу, «мало реализуемы даже в отношении обычного населения».

— Может, есть необходимость, и давайте с вами вместе проработаем, надлежит ли сделать какие-то дополнительные форматы и условия для прихода на государственную службу участников СВО с тем, чтобы понизить этот порог требований при определенных условиях, я полагаю, что этот вопрос заслуживает проработки, — цитирует вице-спикера пресс-служба Совета законодателей.

Яровая особо подчеркнула, что у участников СВО должна быть возможность приходить на госслужбу.

Правительство России утвердило новый план поддержки трудоустройства ветеранов СВО.

Рената Валеева