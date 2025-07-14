«Челси» разгромил ПСЖ и во второй раз в истории стал чемпионом клубного чемпионата мира

Фото: Динар Фатыхов

Лондонский «Челси» одержал уверенную победу над французским «Пари Сен-Жермен» в финале клубного чемпионата мира, который прошел на стадионе «Метлайф». Матч завершился со счетом 3:0.

Дублем в составе «Челси» отметился полузащитник Коул Палмер (22-я и 30-я минуты), еще один гол забил форвард Жоао Педро (43).

В концовке встречи, на 84-й минуте, игрок ПСЖ Жоау Невеш получил прямую красную карточку.

Интересно отметить, что одним из ассистентов главного арбитра матча, Алиреза Фагани, был Антон Щетинин, уроженец России, выступающий под флагом Австралии.

Коул Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль в финале клубного чемпионата мира ФИФА.

Эта победа стала для «Челси» второй в истории турнира. Впервые клуб выиграл клубный чемпионат мира в 2022 году.

Российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, остался в этом матче на скамейке запасных.

Напомним, что в обновленном формате клубного мирового первенства впервые приняли участие 32 клуба (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Игры проходили на 12 стадионах в 11 городах США. Призовой фонд турнира составил рекордные для футбольных клубных соревнований $1 млрд. Чемпион получит до $125 млн, помимо солидарных выплат.

Рената Валеева