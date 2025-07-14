Лауреат Букера Саманта Харви опубликовала рассказ в журнале Fictionable спустя полгода после победы

Рассказ Bona Fide Nihon-kitsch посвящен теме любви, сожалений и возможного примирения у смертного одра

Через шесть месяцев после получения Букеровской премии Саманта Харви опубликовала рассказ в онлайн-журнале Fictionable. Текст вышел отдельным буклетом. Рассказ Bona Fide Nihon-kitsch посвящен теме любви, сожалений и возможного примирения у смертного одра. Сюжет разворачивается в больничной палате. Персонажи Эд и Энн сидят у кровати умирающего Дрисколла. Медсестры появляются и исчезают. Эд вспоминает о распавшемся браке и пытается разобраться в своих чувствах. В какой-то момент он кладет руку на ладонь Дрисколла.

Харви рассказала, что идея появилась из личного опыта. Она несколько раз находилась рядом с умирающими людьми и вспоминала, как в такие моменты трудно найти «нужное» чувство, которое, как кажется, должно быть возвышенным, но остается неуловимым.

Рассказ стал второй публикацией в серии буклетов журнала Fictionable. Ранее журнал выпустил рассказ Дианы Эванс Broth. Также Fictionable публиковал новую историю Сюзанны Кларк, связанную с романом Jonathan Strange & Mr Norrell. Журнал существует с 2022 года. Он был запущен через краудфандинг. Издатели Fictionable выпускают по четыре номера в год. Среди авторов — Джойс Кэрол Оутс, Али Смит, Сара Холл, а также писатели из разных стран, включая Дженни Эрпенбек, Этгара Керета и Янь Лянькэ.

Представители журнала отметили, что публикация текста лауреата Букеровской премии — важный знак доверия. Они выразили уверенность, что рассказ Харви найдет отклик у широкой аудитории.

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Екатерина Петрова