Трамп может объявить о новых санкциях против России и поставках оружия Украине 14 июля

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Президент США Дональд Трамп может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине уже 14 июля. Такое предположение высказал обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, отметив при этом высокую неопределенность относительно позиции Белого дома.

Ранее, 10 июля, сам Трамп заявил, что планирует сделать в ближайший понедельник крупное заявление, касающееся России. Американский лидер не уточнил подробностей, но вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование на Украине.

— Мы можем услышать о введении санкций против России. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим, — цитирует Салливана Bloomberg TV, пишет ТАСС.

По мнению журналиста, «ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях, о поставках вооружений или, с другой стороны, о переговорах, или же это останется лишь риторикой».

В Москве к предстоящему заявлению относятся с ожиданием. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает анонсированного американской стороной заявления, «чтобы понять, что имел в виду президент Трамп».