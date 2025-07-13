Пентагон потребовал от Австралии и Японии занять сторону в случае войны между Китаем и США

Пентагон настаивает на том, чтобы Австралия и Япония четко обозначили свою позицию в случае войны между США и Китаем из-за Тайваня. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в оборонных ведомствах.

Замминистра обороны США Элбридж Колби активно обсуждает эту тему на встречах с представителями Японии и Австралии, требуя от союзников обязательств и повышения оборонных расходов. В ответ на эти требования представители Японии и Австралии выразили недоумение.

В японском Минобороны отметили, что «гипотетический вопрос о чрезвычайной ситуации с Тайванем» сложно комментировать, добавив, что любые действия будут основываться на конституции и международном праве. Австралийское посольство в США отказалось комментировать ситуацию.

После публикации Колби заявил в соцсетях, что Пентагон продолжает политику по «восстановлению сдерживания и достижению мира через силу». Официальный представитель Пентагона подчеркнул: «Мы не стремимся к войне. Мы стремимся обеспечить Соединенным Штатам и их союзникам военную мощь, необходимую для поддержки дипломатии и гарантии мира».

Анастасия Фартыгина