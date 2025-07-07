Семьи смогут оформлять жилье с маткапиталом в собственность без согласия банка

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который существенно упрощает процедуру оформления в собственность жилых помещений, приобретенных с использованием средств материнского капитала по ипотеке. Отныне согласие банка-залогодержателя для этого не потребуется. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Ранее для такой процедуры требовалось обязательное согласие финансовой организации, что создавало дополнительные бюрократические сложности и затягивало процесс выделения долей.

Данная мера направлена на защиту имущественных прав несовершеннолетних детей, поскольку позволяет оперативно выделить им доли в собственности, как того требует законодательство о материнском капитале, не дожидаясь полного погашения ипотеки и снятия обременения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, закон предусматривает улучшения в части информирования семей о размере остатка средств материнского капитала. С 1 января 2026 года Фонд пенсионного и социального страхования будет обязан в течение месяца после перечисления средств маткапитала уведомлять семью о потраченной сумме. В случае если средства были использованы для ежемесячных платежей (например, на оплату обучения или присмотр за ребенком), уведомление будет направлено после перечисления последней выплаты из этой части материнского капитала.

Маткапитал в России будет проиндексирован в феврале 2026 года в соответствии с фактической инфляцией за 2025 год.

Рената Валеева