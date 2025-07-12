Минниханов и Дюков подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и РФС
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и организацией. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
— Все на футбол! — таким призывом сопроводила публикацию Лилия Галимова.
В рамках мероприятия Александру Дюкову также вручили эксклюзивную футболку с фамилией Минниханова и номером 16.
— Главное — играть не заставляйте, — с улыбкой прокомментировал подарок Рустам Минниханов, продемонстрировав хорошее чувство юмора.
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