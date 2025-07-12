Молодой водитель спровоцировала ДТП с пострадавшим ребенком в Казани

11 июля, около 16:31 мск на перекрестке улиц Краснококшайской и Большая Крыловка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция Казани.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery Tiggo, жительница Кировского района Казани со стажем управления транспортными средствами 1 год, нарушила ПДД, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился житель Зеленодольского района, имеющий 24-летний стаж вождения.

После столкновения автомобиль Chery Tiggo опрокинулся. Пассажирка автомобиля Volkswagen, девочка 2015 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

Рената Валеева