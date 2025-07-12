Минниханов рассказал, благодаря чему Татарстан возглавил рейтинг эффективности промышленной политики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании заявил, что первое место республики в рейтинге эффективности промышленной политики — заслуга всей большой команды региона.

На прошедшей в Екатеринбурге международной промышленной выставке «Иннопром» Минпромторг России подвел итоги рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2024 год, в котором Татарстан занял первое место, поднявшись на пять позиций.

— Этот результат — итог большой и слаженной работы трудовых коллективов промышленных предприятий, образовательных учреждений, науки и органов власти. С 2010 года число промышленных предприятий увеличилось на треть и превышает 10 тысяч. Несмотря на все сложности, в прошлом году отгружено продукции более чем на 5,6 трлн рублей, ИПП — 105%. За 6 месяцев этого года прирост по промышленной продукции составляет 8%. Конечно, большая поддержка со стороны федерального министерства, правительства России. Мы участвуем во всех программах и проектах, — подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана также отметил высокий уровень организации международной агропромышленной выставки «Агроволга-2025», прошедшей на этой неделе в «Казань Экспо», в которой приняли участие свыше 400 компаний из различных регионов России и зарубежных стран.



Рената Валеева