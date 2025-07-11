В Балтасинской ЦРБ завершен масштабный капремонт стационара

В Балтасинской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт здания стационара. Этот проект был реализован в рамках республиканской программы при целенаправленной поддержке раиса Татарстана, напомнили в Минстрое республики.

Трехэтажное здание стационара, общая площадь которого составляет 6 081 квадратный метр, является одним из ключевых объектов здравоохранения в поселке городского типа Балтаси. Оно расположено по адресу: улица Ленина, дом 1.

В ходе строительно-монтажных работ был полностью обновлен фасад здания и заменена кровля. Капитальному ремонту также подверглись молочная кухня, пищеблок, котельная и гараж.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо основного здания стационара, улучшения коснулись и других отделений центральной больницы. В хирургическом отделении были заменены все окна. На первом этаже больницы проведен ремонт санитарных узлов. Отдельно стоит отметить оснащение кабинета окулиста современным медицинским оборудованием.

Из 17 поликлиник, подлежащих ремонту в этом году, готовы восемь. В это число входят три поликлиники в Казани, отремонтированные за минувшие полмесяца.

Рената Валеева