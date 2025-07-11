Патриарх Кирилл посетит Казань 21 июля на празднование Дня Казанской иконы Божией Матери

Фото: Динар Фатыхов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Казань 21 июля. Об этом сообщил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе освящения креста для купола возрождаемого храма Николы Тульского.

В преддверии визита предстоятеля Русской православной церкви в столице Татарстана активно ведутся реставрационные работы в храме Николы Тульского, входящего в комплекс Казанского Богородицкого мужского монастыря. К приезду патриарха была завершена установка креста на купол храма.

— Мы ждем приезда святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 21 июля он посетит храм и даст оценку нашей деятельности, — заявил Иван Гущин.

Визит Патриарха Кирилла приурочен к празднованию Дня Казанской иконы Божией Матери, который отмечается 21 июля. В этом году также отмечается 470-летие основания Казанской епархии и 20-летие возвращения чудотворного списка иконы в Казань.

В рамках визита ожидается участие патриарха Кирилла в торжественных мероприятиях, включая закладку камня в основание храма Казанской иконы Божией Матери, а также посещение реставрируемого Богородицкого монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери.

Рената Валеева