Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона энтеровирусных инфекций

Фото: Татьяна Демина

В Роспотребнадзоре заявили о раннем начале сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) в этом году. Пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, пишет «Интерфакс».

— Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) начался раньше обычного, с середины мая, и пик заболеваемости прогнозируется на июль-август, — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по итогам заседания коллегии Роспотребнадзора.

В связи с этим территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении ЭВИ, особенно в дошкольных и летних оздоровительных организациях.

В России планируется значительное расширение национальной базы генетической информации — к 2030 году ее объем вырастет в 35 раз и достигнет 35 петабайт.



Рената Валеева