Россия в 35 раз увеличит генетическую базу к 2030 году

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В России планируется значительное расширение национальной базы генетической информации — к 2030 году ее объем вырастет в 35 раз и достигнет 35 петабайт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ о цифровой трансформации науки и образования, утвержденный правительством.

Согласно плану, общий объем общедоступных данных по генетической информации составит 1 петабайт к 2025 году, 6 петабайт к 2026 году и 10 петабайт к 2027 году. В документе указано, что не менее 60 исследовательских центров будут активно поставлять данные в эту базу.

Также сообщается, что более 60 российских организаций, занимающихся генетическими технологиями, должны предоставить свои данные в Национальную базу до 1 сентября.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Создание госинформсистемы «Национальная база генетической информации» стало возможным благодаря поправкам в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», которые вступили в силу в сентябре прошлого года.

В новой базе будет храниться генетическая информация о различных биообразцах, включая растения, животных, микроорганизмы, а также генетические данные человека (без персонализации).

Напомним, что российские ученые создали инновационный способ анализа ДНК, который может помочь в прогнозировании рисков заболеваний как у людей, так и у животных. Новая технология позволит выявлять наследственные дефекты, устойчивость к инфекциям и предрасположенность к аутоиммунным расстройствам.



Анастасия Фартыгина