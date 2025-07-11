Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 12 июля
Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 12 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.
Евро упал на 0,38 рубля, доллар — на 0,02 рубля, а юань возрос на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 77,89 рубля;
- евро — 91,12 рубля;
- юань — 10,84 рубля.
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