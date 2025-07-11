Росприроднадзор подал иск на 3,8 млн рублей к альметьевской стройкомпании за ущерб почве

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора направило исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать 3,8 млн рублей с ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания». Причиной иска стал ущерб, причиненный почве в результате незаконного захоронения строительных отходов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для проведения проверки послужили материалы, поступившие из Министерства экологии и природных ресурсов республики. В них содержалась информация о факте незаконного захоронения строительных отходов на территории Альметьевского района.

В ходе проведенных контрольных (надзорных) мероприятий инспекторами Росприроднадзора было установлено, что общий объем незаконно размещенных отходов превышает 200 кубических метров. Отходы были вывезены с земельных участков по улице Сургутской в Альметьевске, где свою деятельность осуществляло ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания».

Росприроднадзор подал иск к ООО «Промышленная экология» о взыскании 322 миллионов рублей за причиненный ущерб почвам в Татарстане.



Рената Валеева