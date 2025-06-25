Росприроднадзор требует с предприятия в Татарстане 322 млн рублей за загрязнение почвы

Росприроднадзор подал иск к ООО «Промышленная экология» о взыскании 322 миллионов рублей за причиненный ущерб почвам в Татарстане. Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Проверка деятельности предприятия была инициирована прокуратурой в 2021 году. В ходе проверки специалисты Росприроднадзора выявили загрязнение почвы на шламовых амбарах и участке хранения нефтешлама. Анализ проб показал, что отходы, обнаруженные на территории предприятия, относятся к 4-му классу опасности, что свидетельствует о серьезности экологической ситуации.

По информации Росприроднадзора, ООО «Промышленная экология» отказалось добровольно компенсировать ущерб, который оценивается в сотни миллионов рублей. В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.

В июне прокуратура Приволжского района Казани завершила проверку по факту загрязнения озера Средний Кабан сточными водами в районе улицы Хади Такташа.

Рената Валеева