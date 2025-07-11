Прокуратура Парижа подключила полицию к расследованию в отношении соцсети X

Прокуратура Парижа обратилась к полиции и передала дело в киберполицию. Расследование касается соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Его запустили после жалоб в январе от парламентария и сотрудника госучреждения.

Главная версия — X могла вмешаться в работу алгоритмов и незаконно извлечь данные. Власти подозревают, что это могло быть частью организованной схемы с целью иностранного влияния на общественное мнение и выборы. Полиция проведет технические проверки и выяснит, были ли манипуляции алгоритмом работы систем X.

Претензии в расследовании связаны с исками от французского депутата и высшего чиновника. Они опасаются, что алгоритмы X могли искажать информационные потоки и передавать конфиденциальные данные. Речь идет о возможности вмешательства в процесс автоматизированной обработки данных без согласия пользователей или властей.

Киберполиция (J3) ведет технический анализ алгоритмов X. Эта же группа ранее расследовала дело Telegram и Telegram‑CEO Дурова. Следствие ждет результатов, чтобы решить, можно ли выдвигать официальные обвинения. Пока ни прокуратура, ни X не делали официальных комментариев.

Артем Гафаров