На августовскую конференцию работников образования в Казани выделили 2,1 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

На августовскую конференцию работников образования в Казани выделили 2,1 млн рублей. К такому выводу можно прийти, изучив тендер, подписанный начальником управления образования исполкома города Иреком Ризвановым.

Исполнителю предстоит разработать фирменный стиль мероприятия и обеспечить информационную поддержку в соцсетях и СМИ. Среди других задач — создание тематической презентации и видеороликов на русском и татарском языках по тематике доклада выступающих.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Для церемонии награждения подготовят 40 грамот и столько же флористических композиций. Всех участников и приглашенных гостей — всего 800 человек — ждет кофе-брейк. Кроме того, для них создадут фотозону с пресс-волом с оригинальным дизайном. Во время конференции гостям предоставят раздаточный материал с логотипом управления образования.

Напомним, в школы Татарстана поставят 139 ноутбуков для оснащения кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Новую технику привезут в образовательные учреждения 28 городов и районов республики, включая Казань и Набережные Челны.

Галия Гарифуллина