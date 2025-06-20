Школы Татарстана получат 139 ноутбуков для уроков «Основы безопасности и защиты Родины»

Фото: Динар Фатыхов

В школы Татарстана поставят 139 ноутбуков для оснащения кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав нацпроекта «Молодежь и дети». На закупку техники выделено более 9 млн рублей. Информация о соответствующем тендере размещена на портале «Госзакупки».

Новая техника поступит в образовательные учреждения 28 городов и районов республики, включая Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Зеленодольский, Тукаевский, Чистопольский и другие муниципалитеты. Поставка ноутбуков должна быть завершена в течение двух месяцев после подписания контракта.

— Новое оборудование позволит улучшить качество обучения, создать более современные условия для наших учеников и вдохновит педагогов на использование новых технологий в учебном процессе. Благодаря прозрачным и конкурентным процедурам мы можем закупать качественное оборудование по оптимальным ценам, что значительно улучшает условия обучения, — прокомментировал председатель Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закупка реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в конце 2024 года. Его цель — поддержка талантов, развитие инфраструктуры и укрепление системы патриотического воспитания молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

В Татарстане продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта объектов образования. На данный момент в рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ охвачено 213 объектов.

Рената Валеева