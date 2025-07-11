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Тренер ЦСКА Челестини — о Казани: «Красивейший город, я смотрел снимки»

17:02, 11.07.2025
Тренер ЦСКА Челестини — о Казани: «Красивейший город, я смотрел снимки»
Фото: скриншот видео "Пресс-конференция ЦСКА перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России 2025"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал Казань красивейшим городом. Швейцарский специалист признался, что еще не успел погулять по столице Татарстана, но смотрел фотографии до приезда с командой.

Сегодня в Казани состоялась пресс-конференция с участием представителей ЦСКА в преддверии матча за Суперкубок России по футболу против «Краснодара».

— Я тут нахожусь всего полтора часа. Еще не было возможности посмотреть город. Я посмотрел снимки: замечательный кремль, замечательная река — красивейший город. Но мы здесь не для туристической поездки, а приехали выйти на поле и обеспечить победу в завтрашнем матче, — сказал Челестини на пресс-конференции.

скриншот видео "Пресс-конференция ЦСКА перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России 2025"

Для швейцарца этот Суперкубок станет первым в тренерской карьере. Челестини заявил, что специально готовил команду к этому матчу и приехал в Казань за победой.

— Да, это мой первый Суперкубок. Я играл много финалов и как игрок, и как тренер. Финал — для того, чтобы выиграть, для меня важно принять в нем участие. Мы две недели работали плодотворно и мощно на тренировочных сборах, были товарищеские матчи и рассматривали их через призму подготовки к Суперкубку. Мне важно одержать победу в финале, — заявил Челестини.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля в 18:00 по московскому времени на казанском стадионе «Ак Барс Арена». В борьбе за Суперкубок сразятся чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка страны минувшего сезона.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года, сменив в должности главного тренера Марко Николича. В прошлом сезоне швейцарец выиграл вместе с «Базелем» чемпионат и Кубок в родной стране.

Зульфат Шафигуллин

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