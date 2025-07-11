Тренер ЦСКА Челестини — о Казани: «Красивейший город, я смотрел снимки»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал Казань красивейшим городом. Швейцарский специалист признался, что еще не успел погулять по столице Татарстана, но смотрел фотографии до приезда с командой.

Сегодня в Казани состоялась пресс-конференция с участием представителей ЦСКА в преддверии матча за Суперкубок России по футболу против «Краснодара».

— Я тут нахожусь всего полтора часа. Еще не было возможности посмотреть город. Я посмотрел снимки: замечательный кремль, замечательная река — красивейший город. Но мы здесь не для туристической поездки, а приехали выйти на поле и обеспечить победу в завтрашнем матче, — сказал Челестини на пресс-конференции.



Для швейцарца этот Суперкубок станет первым в тренерской карьере. Челестини заявил, что специально готовил команду к этому матчу и приехал в Казань за победой.



— Да, это мой первый Суперкубок. Я играл много финалов и как игрок, и как тренер. Финал — для того, чтобы выиграть, для меня важно принять в нем участие. Мы две недели работали плодотворно и мощно на тренировочных сборах, были товарищеские матчи и рассматривали их через призму подготовки к Суперкубку. Мне важно одержать победу в финале, — заявил Челестини.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля в 18:00 по московскому времени на казанском стадионе «Ак Барс Арена». В борьбе за Суперкубок сразятся чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка страны минувшего сезона.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года, сменив в должности главного тренера Марко Николича. В прошлом сезоне швейцарец выиграл вместе с «Базелем» чемпионат и Кубок в родной стране.

Зульфат Шафигуллин