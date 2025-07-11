В детской поликлинике №11 Казани завершился капремонт

Во втором педиатрическом отделении Детской городской поликлиники №11, расположенном на улице Авангардной, завершился капитальный ремонт. Об этом пишет мэрия Казани.

Работы по модернизации стартовали в марте этого года. В ходе капремонта в здании были полностью заменены окна, обновлена входная группа. Особое внимание уделили комфорту родителей: сейчас активно ведется обустройство крытой колясочной зоны, о которой, как сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, часто просили мамы и папы.

Значимым событием стало открытие в филиале современной лаборатории, которая позволит проводить широкий спектр анализов непосредственно на месте. В ближайшие дни в полностью отремонтированных кабинетах начнется прием врачей-физиотерапевтов и специалистов по лечебной физкультуре. Кроме того, расширен кабинет массажа: теперь двое специалистов будут принимать детей в две смены.

Полностью обновлен и пункт молочного питания. В помещениях проведена современная отделка, установлено новое оборудование для хранения и выдачи продукции.

Капремонт объектов здравоохранения в Татарстане идет полным ходом. В 2025 году запланировано обновление 226 медицинских объектов.

Рената Валеева