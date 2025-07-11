В РПЦ заявили о допустимости использовать храмы как убежище от жары

Фото: Артем Дергунов

Людям, страдающим от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.



— Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма, — сказал Волков в комментарии РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Священник также отметил, что в храмах всегда имеются аптечки и существует возможность вызвать скорую помощь. Он подчеркнул, что никаких ограничений для посещения храма, в том числе для того, чтобы укрыться от жары или от ливня, нет.

— Если заодно с этим человек обратиться с молитвой Господу, поклонится святыням, находящимся в храме, то это будет правильное совмещение духовного и физического, — заключил Волков.

В субботу, 12 июля, температурный фон также останется высоким: ночью до +20, днем от +27 до +32 градусов.

Рената Валеева