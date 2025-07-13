Дороги общего пользования в Татарстане отремонтируют за 102 млн рублей
Их общая протяженность составит 6,6 км
Дороги общего пользования в Татарстане капитально отремонтируют за 102 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Общая протяженность дорог, которые предстоит отремонтировать, составляет 6,6 км.
Работы планируется выполнить до 20 декабря 2025 года. Заказчиком в тендере выступает ГКУ «Главтатдортранс».
Исполнитель обязуется разработать проектную и рабочую документацию, выполнить топографо-геодезические работы и непосредственно сам капитальный ремонт.
Напомним, в Татарстане реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в текущем году запланированы масштабные дорожные работы на 131 объекте общей протяженностью более 200 километров. На сегодняшний день уже уложены свыше 1 миллиона квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что составляет 54% от общего объема запланированных работ.
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