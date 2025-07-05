В Татарстане по нацпроекту уложено более миллиона квадратных метров асфальта

В Татарстане реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в текущем году запланированы масштабные дорожные работы на 131 объекте общей протяженностью более 200 километров. На сегодняшний день уже уложено свыше 1 миллиона квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что составляет 54% от общего объема запланированных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства.



Так, в Казанской агломерации, где запланирован ремонт 27,2 км дорог, устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено на 78%.

В Набережночелнинской агломерации при ремонте 13,5 км дорог мероприятия по устройству выравнивающего слоя достигли 74% готовности.

В Нижнекамской агломерации, охватывающей 3,02 км дорог, работы по устройству выравнивающего слоя асфальта выполнены на 71%.

Наибольший объем работ приходится на автомобильные дороги регионального значения — здесь из запланированных 166,4 км уже осуществлены мероприятия по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 54%.

Кроме того, продолжаются работы по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений. Из 23 мостов, включенных в программу, работы выполнены на 39%.

На эти цели выделено 35 млрд рублей, включая дополнительные 20 миллиардов рублей, выделенных по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова.



Рената Валеева