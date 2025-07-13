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Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

07:00, 13.07.2025

Будет переменная облачность

Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов и выше. Днем ожидается от +25 до +30 градусов.

Галия Гарифуллина

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