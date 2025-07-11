Прокуратура Зеленодольска вернула бизнесмену более 4,5 млн рублей за неисправный грузовик

Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана провела проверку по обращению ИП, чьи права были нарушены в ходе сделки купли-продажи транспортного средства. Благодаря вмешательству надзорного ведомства, бизнесмену удалось вернуть более 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

Как установлено в ходе проверки, 10 октября 2024 года заявитель заключил договор купли-продажи грузового автомобиля марки SHACMAN с фирмой, расположенной в Ульяновске. Сумма сделки составила свыше 4,5 млн рублей, которые предприниматель в полном объеме перечислил на банковский счет организации.

Однако при приемке автомобиля выяснилось, что он неисправен. Заявитель отказался принимать товар, и представитель продавца заверил его в скором устранении дефектов. Тем не менее проблема не была решена, и 25 октября предприниматель направил продавцу уведомление о расторжении договора.

Несмотря на это, до мая 2025 года ответ от ульяновской фирмы так и не поступил, а уплаченные денежные средства не были возвращены. Исчерпав все другие способы решения вопроса, мужчина был вынужден обратиться за помощью в прокуратуру.



Рената Валеева