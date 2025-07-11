Новый раунд консультаций России и США по «раздражителям» возможен до конца лета

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Новый раунд консультаций России и США по «раздражителям» — вопросам, вызывающим напряженность в двусторонних отношениях, — может состояться до конца лета, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Москва выражает нежелание затягивать паузу между раундами.

— Да, вполне [может пройти до конца лета], но мне надо понять, как эта тема обсуждалась в ходе уже завершившейся встречи министра с госсекретарем США Марко Рубио, — цитирует РИА «Новости» слова Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона в принципе не хотела бы, чтобы перерыв между раундами по «раздражителям» затягивался. По его словам, уже сейчас «после первых двух раундов ясности в отношении третьего нет больше месяца», что «не совсем соответствует тому, о чем договаривались лидеры и какие они давали поручения».

Рябков отметил, что у Москвы есть «реальная повестка дня с американцами» и нет ощущения, что Россия проявляет «суперзаряженность и гиперзаинтересованность» в процессе, тогда как США «делают это с неохотой». Он охарактеризовал предшествующий диалог как «достаточно конструктивный и взаимно заинтересованный».

Тем не менее замглавы МИД предупредил, что «затягивание паузы — это сигнал о том, что некоторые проблемы не будут решаться и дальше», и подчеркнул необходимость определиться с дальнейшими шагами.

Второй раунд российско-американских переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств состоялся в Стамбуле в апреле.

Рената Валеева