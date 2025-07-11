Комитет по ОКН прокомментировал ситуацию с историческими зданиями Казани

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выступил с официальным комментарием относительно информации, появившейся в СМИ, о статусе ряда старинных зданий в историческом центре Казани. В своем сообщении ведомство уточнило, что часть упомянутых объектов уже получила охранный статус, а по остальным будет проведена дополнительная инвентаризация.

Ранее в СМИ были опубликованы сведения о том, что некоторые исторические постройки в центре столицы Татарстана, представляющие культурную ценность, до сих пор не под государственной охраной. Среди таких объектов назывались здания по адресам: ул. Каюма Насыри, 10 лит. 8; медресе «Халидия» (ул. Фатыха Карима, 21); дом при Казаковской мечети (ул. Фатыха Карима, 32); Усмановское подворье (ул. Парижской Коммуны, 8); Плетеневские бани (ул. Тукая, 103); штаб Мусульманского социалистического комитета (ул. Мартына Межлаука, 15); ограда храма Троицы Живоначальной (ул. Нариманова, 13).

В ответ на это Комитет по ОКН заявил, что ведомство ведет активную работу по сохранению историко-культурного наследия Казани. В комитете сообщили, что ряд зданий из приведенного списка уже официально получили статус исторически ценных градоформирующих объектов, подлежащих обязательной государственной охране.

В частности, речь идет об объектах, расположенных по адресам: ул. Каюма Насыри, 10 лит. 8; ул. Фатыха Карима, 21 (медресе «Халидия»); ул. Мартына Межлаука, 15 (штаб Мусульманского социалистического комитета); ул. Тукая, 103 (Плетеневские бани).

Относительно остальных объектов, упомянутых в СМИ: дома при Казаковской мечети (Фатыха Карима, 32), Усмановского подворья (Парижской Коммуны, 8) и ограды храма Троицы Живоначальной (Нариманова, 13), Комитетом по ОКН РТ будет проведена инвентаризация.

— После завершения инвентаризации будет принято решение о постановке отдельных объектов на государственную охрану, — говорится в сообщении Комитета по охране объектов культурного наследия.

Рената Валеева