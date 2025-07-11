Гендиректору «Татнефти» Наилю Маганову подарили жетыген в честь 75-летия компании
Это древний казахский струнный щипковый музыкальный инструмент
В качестве подарка на 75-летие «Татнефти» гендиректору компании Наилю Маганову подарили древний казахский инструмент жетыген. Его привез председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Азат Хасенов.
Многострунный щипковый инструмент, который напоминает русские гусли, пополнит общественный музей Альметьевска.
Ранее Наиль Маганов собрал и передал туда богатую коллекцию редких инструментов разных народностей.
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