С 1 сентября 2025 года в России запретят выгуливать домашних животных на пляжах
С 1 сентября 2025 года в России вводится запрет на выгуливание домашних животных на оборудованных пляжах. Об этом сообщил РИА «Новости» юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.
Исключение составляют только собаки-поводыри. Новый приказ, разработанный МЧС России, будет действовать до 1 сентября 2031 года и направлен на обеспечение безопасности на водных объектах, включая пляжи и переправы. Этот документ стал результатом работы, начатой еще в 2022 году.
По словам Хаминского, массовое скопление людей на пляжах требует особого внимания к правилам поведения. Запрет касается именно официальных пляжей, а не всей береговой линии.
— Главная причина запрета — приоритет безопасности и комфорта людей, особенно детей, — уточнил юрист. Он добавил, что животные могут напугать отдыхающих или создать санитарные проблемы.
Напомним, что в Госдуме хотят закрепить приоритет прав человека над животными. Обсудить новый законопроект депутаты могут на следующем заседании рабочей группы 7 июля.
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