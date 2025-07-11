В Казани кладбища «Окольное» и «Бишбалта» закрыты для новых захоронений
В Казани кладбища «Окольное» и «Бишбалта» стали закрытыми для новых захоронений. Такое решение было принято Исполкомом города 3 июля 2025 года.
Закрытие кладбищ связано с необходимостью защиты прав граждан на комфортную среду и предотвращением морального дискомфорта из-за близости захоронений к жилым районам. Как указано в постановлении, это решение основано на нескольких федеральных законах, касающихся местного самоуправления и похоронного дела.
- Теперь на кладбище «Окольное», расположенном на улице Окольной, и на кладбище «Бишбалта» на улице Брюсова не будут проводиться новые захоронения.
Постановление будет опубликовано в официальных источниках, включая сетевое издание «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация». Контроль за его исполнением возложен на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Казани И.А. Гиниятуллина.
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