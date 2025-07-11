В Татарстане установят лимиты на добычу диких животных в охотничий сезон

Охота разрешена только на территориях закрепленных охотничьих угодий

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане установят лимиты на добычу диких животных на охоте на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Соответствующий проект указа раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Документ устанавливает следующие лимиты для охотников:

Лось — 1 тыс. особей (6,44% от общей численности животных в республике).

Сибирская косуля — 929 (5,51%).

Рысь — 6 (4,76%).

Олень пятнистый — 12 (4,63%).

Барсук — 210 (5,75%).

Олень благородный — 9 (1,82%).

Охота разрешена только на территориях закрепленных охотничьих угодий, которые устанавливают собственные квоты на добычу определенных видов животных. На территории Татарстана их числится 104.

Охота на выдру и зайца беляка в республике запрещена, так как эти животные входят в Красную книгу РТ.

Сезон летне-осенней любительско-спортивной охоты в Татарстане в этом году стартует с 16 июля и окончательно завершается примерно 10 января 2026 года. Более точные сроки зависят от отдельных видов животных, на которых ведется охота.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также с 15 июля в Татарстане начнется прием заявлений на получение разрешений на охоту на пернатую дичь.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году зафиксировали рост численности косуль, оленей, куниц и зайцев.



Дарья Сайфиева