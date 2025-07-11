В Татарстане установят лимиты на добычу диких животных в охотничий сезон
Охота разрешена только на территориях закрепленных охотничьих угодий
В Татарстане установят лимиты на добычу диких животных на охоте на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Соответствующий проект указа раиса Татарстана Рустама Минниханова опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.
Документ устанавливает следующие лимиты для охотников:
- Лось — 1 тыс. особей (6,44% от общей численности животных в республике).
- Сибирская косуля — 929 (5,51%).
- Рысь — 6 (4,76%).
- Олень пятнистый — 12 (4,63%).
- Барсук — 210 (5,75%).
- Олень благородный — 9 (1,82%).
Охота разрешена только на территориях закрепленных охотничьих угодий, которые устанавливают собственные квоты на добычу определенных видов животных. На территории Татарстана их числится 104.
Охота на выдру и зайца беляка в республике запрещена, так как эти животные входят в Красную книгу РТ.
Сезон летне-осенней любительско-спортивной охоты в Татарстане в этом году стартует с 16 июля и окончательно завершается примерно 10 января 2026 года. Более точные сроки зависят от отдельных видов животных, на которых ведется охота.
Также с 15 июля в Татарстане начнется прием заявлений на получение разрешений на охоту на пернатую дичь.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году зафиксировали рост численности косуль, оленей, куниц и зайцев.
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