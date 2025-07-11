В России в жару счета за электроэнергию могут вырасти на 5-15%

Фото: Артем Дергунов

С наступлением жары жители России могут столкнуться с увеличением счетов за электроэнергию. Гендиректор группы компаний «ST IT» Антон Аверьянов заявил, что в условиях высоких температур платежи могут вырасти на 5-15% в зависимости от региона, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, в жаркие дни потребление электроэнергии домохозяйствами возрастает на 20-30% из-за работы кондиционеров.

— Например, средний бытовой кондиционер потребляет около 1-2 кВт.ч, и при ежедневной работе в течение 8-10 часов это значительно увеличивает счета, — пояснил Аверьянов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для коммерческих объектов, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще больше. Точные цифры зависят от особенностей региона, тарифов и возможностей энергосистемы справляться с нагрузками.

Аверьянов также подчеркнул, что в регионах с возобновляемыми источниками энергии влияние жары может быть менее заметным.

— Солнечные электростанции, например, показывают повышенную выработку в жаркую погоду, — добавил он. В то же время в регионах, зависящих от традиционных источников энергии, дополнительные затраты на топливо могут привести к более значительному росту цен на электроэнергию.

Напомним, что исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти 40% россиян сталкиваются со спорами на работе из-за кондиционеров. В опросе, проведенном среди более 3,3 тыс. человек, 36% респондентов признались, что конфликты по этому поводу — обычное дело.



Анастасия Фартыгина