Цивилев: В России завершено 90% импортозамещения в нефтегазовой отрасли

Фото: Максим Платонов

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил РИА «Новости», что в стране почти полностью завершено импортозамещение технологий в нефтегазовом секторе.

По его словам, из 2 000 технологических позиций уже 1 800 были заменены на отечественные разработки.

Цивилев подчеркнул, что до 2027 года планируется завершить работу над оставшимися 200 позициями.

— Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти. Теперь мы сами создаем свои стандарты», — добавил министр. Он подчеркнул, что новые технологии разрабатываются в соответствии с российскими стандартами, что позволяет стране уменьшить зависимость от импорта.

Напомним, что «Газпром» проявляет интерес к участию в энергетических проектах на африканском континенте. Об этом сообщил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк на 9-м Международном семинаре ОПЕК.



Анастасия Фартыгина