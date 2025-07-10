В Татарстане нашли старинный якорь при работах у реки Казанки

В Татарстане при земляных работах у старого русла реки Казанки был обнаружен старинный якорь. Об этом сообщил Комитет республики по охране объектов культурного наследия. Находка была сделана строителями, которые прокладывают промышленную канализацию в этом районе.

Якорь был найден на территории археологического памятника «Культурный слой слобод Заречья города Казани XV—XVIII вв.», расположенного на улице Гладилова. Сотрудники Комитета выехали на место и приостановили работы для обследования находки.

По словам строителей, якорь впечатляет своими размерами: почти два метра в длину и весит около трех тонн. Точный возраст находки еще предстоит установить. В связи с этим будет разработан специальный план по обеспечению сохранности участка.

Представители порохового завода уже выразили желание забрать якорь для его хранения. Решение о месте хранения находки будет принято позже.

Анастасия Фартыгина